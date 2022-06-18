Окупанти випустили до 8 ракет по Кременчуцькому нафтопереробному заводу. Це четвертий удар по НПЗ

Новини

Вранці, 18 червня, російські війська завдали ракетних ударів по місту Кременчук Полтавської області. Ракети потрапили у зруйнований НПЗ.

Про це повідомив голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін.

За попередніми даними, від шести до восьми російських ракет потрапили по нафтопереробному заводу та інших обʼєктах інфраструктури міста.

Другого квітня окупанти вперше пошкодили НПЗ, а вже 24 квітня удруге вдарили по заводу та місцевій ТЕЦ девʼятьма ракетами.

12травня російські війська випустили ще чотири ракети по раніше зруйнованому Кременчуцькому нафтопереробному заводу.

Кременчуцький НПЗ — найбільший в Україні нафтопереробний завод, він був основним виробником пального в країні. За даними обласної влади, інфраструктура підприємства знищена і завод не працює. Також окупанти неодноразово обстрілювали нафтопереробний завод у Лисичанську та інші нафтобази.

З початку активної війни Україна втратила майже весь імпорт пального, яке надходило з рф, білорусі та морем. А це приблизно 80% внутрішнього споживання. Тепер Україна очікує на імпорт палива з Європи.