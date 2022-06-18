Російські журналісти ідентифікували вісьмох псковських десантників, які були у Бучі. Вони користувались телефоном цивільного
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- Ангеліна Шеремет
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Getty Images / «Бабель»
Російське видання «Важные истории» ідентифікувало вісімj[ російських десантників, які у березні цього року перебували у місті Буча Київській області – у день, коли там розстріляли щонайменше вісім місцевих жителів.
Так, 4 березня російські військові виламали двері до будинку, де ховалися девʼять чоловіків, серед них був 43-річний Іван Скіба. Чоловіків роздягнули, розглядали татуювання і відібрали у них телефони. Згодом затриманих привели до чотириповерхової офісної будівлі, де росіяни влаштували свій штаб. Військові катували деяких чоловіків, після чого розстріляли сімох людей. Іван Скіба, за його словами, впав поряд з одним із убитих і прикинувся мертвим. Коли російські військові пішли, Іван утік із місця розстрілу, сховавшись у приватному будинку.
Телефон Скіби знайшла пізніше місцева жителька. Список вихідних дзвінків та повідомлень дозволив встановити особи військових:
- Олексій Вишневський;
- Ілля Сабуров;
- Максим Грушевський;
- Радій Забурін;
- Михайло Гурʼянов;
- Данило Коновалов;
- Олександр Попов;
- Дмитро Антонніков.
Останні троє пізніше загинули.
- У Бучанському районі Київської області від російських окупантів загинули 1 137 людей, безпосередньо в Бучі — 461 людина.