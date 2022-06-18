Секретар РНБО Олексій Данілов про повторний напад з білорусі: Ми не бачимо таких загроз

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Facebook / Олексій Данілов

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що українська розвідка слідкує за тим, що відбувається у білорусі, на предмет повторного вторгнення, однак наразі такої загрози немає.

Про це Данілов заявив в інтервʼю Радіо НВ.

«Ми свідомі того, що відбувається на цій території. [Знаємо про] ті засоби ураження, які на сьогодні там сконцентровані. Саме тому була доповідь наших розвідок з цього питання, доповідь головнокомандувача, наскільки він бачить загрозу з цього боку. Це питання знаходиться під постійним контролем нашого президента. Все, що відбувається на території білорусі, ми на сьогодні розуміємо», — заявив Данілов.

На території білорусі зараз відбуваються навчання, однак українська розвідка пильно слідкує за всіма цими процесами. Данілов наголосив, що Україна володіє інформацією, що відбувається на території білорусі і не бачить таких загроз, тому що там немає достатньої кількості сил і засобів для того, щоб зробити такий контрнаступ, який відбувся 24 лютого. Така концентрація російських військ, як була на 24 лютого, сьогодні в білорусі відсутня.

На запитання, чи готові війська у білорусі до вторгнення, Данілов відповів: «Коли ми кажемо «готові чи не готові», треба розуміти, що це війська. Якщо вони будуть підняті по тій чи іншій тривозі, можуть робити ті чи інші речі. Ми на сьогодні не бачимо, що там є спроможності, там є сили».