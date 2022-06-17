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Російська армія обстрілювала Сумську область протягом доби — понад 100 «прильотів»

Автор:
Ангеліна Шеремет
Дата:

93 ОМБр «Холодний Яр» / Facebook

Російська армія протягом доби 17 червня обстрілювала прикордонні території Сумської області. Про це повідомив глава ОВА Дмитро Живицький.

Обстрілювали росіяни Краснопільську громаду:

Обстріли пошкодили обʼєкт цивільної інфраструктури та господарські приміщення, жертв немає.