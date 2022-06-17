З полону росіян звільнили українського парамедика Юлію «Тайру» Паєвську
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- Анна Холоднова
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Скріншот з відео
З полону росіян звільнили українського парамедика Юлію «Тайру» Паєвську.
Про це повідомив президент Володимир Зеленський у своєму відеозверненні.
«Вдалося звільнити з полону «Тайру» — українського парамедика Юлію Паєвську. Я вдячний усім, хто працював на цей результат. «Тайра» вже вдома. Будемо працювати й надалі, щоб забрали всіх», — сказав президент.
- 16 березня росіяни викрали Юлію Паєвську «Тайру» разом із водієм.
- 20 травня Associated Press оприлюднило відео з нагрудної камери українського парамедика Юлії Паєвської «Тайри». Юлії вдалося передати журналістам 256 гігабайт записів, які показують два тижні її життя на війні в блокадному Маріуполі.