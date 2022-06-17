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Скріншот з відео

З полону росіян звільнили українського парамедика Юлію «Тайру» Паєвську.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський у своєму відеозверненні.

«Вдалося звільнити з полону «Тайру» — українського парамедика Юлію Паєвську. Я вдячний усім, хто працював на цей результат. «Тайра» вже вдома. Будемо працювати й надалі, щоб забрали всіх», — сказав президент.