В Україні відновлять спортивні змагання. Вони проходитимуть без глядачів
- Автор:
- Анна Холоднова
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Facebook / Olympic NSC
Кабінет міністрів України підтримав пропозицію міністра молоді та спорту Вадима Гутцайта і доручив відновити організацію та проведення спортивних змагань в Україні в умовах воєнного стану. З міркувань безпеки команди гратимуть без глядачів.
Про це Вадим Гутцайт повідомив у своєму Facebook.
Він також зазначив, що Мінспорту разом із Міністерством оборони, Міністерством внутрішніх справ, Міністерством економіки, Національною поліцією, Державною службою з надзвичайних ситуацій та місцевими військовими адміністраціями починає готуватися до нового спортивного сезону.
- Раніше Міністерство молоді та спорту дозволило проводити в окремих місцевостях України всеукраїнські спортивні змагання без присутності глядачів, щоб підготувати спортсменів національних збірних до участі в головних міжнародних змаганнях.