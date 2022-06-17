Голові окупаційної «районної адміністрації» Скадовська та його заступниці повідомили про підозру

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telegram / Офіс Генерального прокурора

Незаконному «голові Скадовської районної військової адміністрації» та його заступниці повідомили про підозру.

Про це повідомляють в Офісі генпрокурора.

За даними слідства, громадянин росії, який тривалий час проживав у Скадовську, під час окупації регіону вступив у змову з росіянами та обійняв посаду «голови Скадовської районної військової адміністрації». А громадянка України добровільно обійняла посаду «першого заступника Скадовської районної військової адміністрації».

Нині ці люди займаються підбором інших працівників до окупаційної адміністрації та підпорядкованих їй організацій. Також вони закликають мешканців регіону підкоритися російським військам і підтримують дії окупантів.

Чоловіка підозрюють у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, а жінку — у колабораційній діяльності.