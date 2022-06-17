«Сягають 50%». У Сухопутних військах розповіли про втрати ЗСУ у техніці
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- Олег Панфілович
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Getty Images / «Бабель»
Командувач логістики Сухопутних військ Володимир Карпенко розкрив втрати ЗСУ у бронетехніці та артилерії.
Про це він розповів в інтервʼю журналу National Defence.
За словами Карпенка, Україна уже втратила 400 танків, 1 300 бронемашин і 700 одиниць артилерії. Командувач додав, що втрати техніки сягають «30—40, іноді до 50% унаслідок активного бою».
Карпенко також пояснив, що аби повноцінно прикрити всю лінію фронту, де відбуваються активні бої, Україні потрібно повноцінно оснастити 40 бригад. На ці 40 бригад загалом потрібно 4 тисячі бойових машин піхоти, 1 200 танків і майже 2,2 тисячі артилерійських систем.
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