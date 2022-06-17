Єврокомісія рекомендувала надати Україні статус кандидата у члени ЄС

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Європейська комісія рекомендувала надати Україні статус кандидата у члени Європейського союзу.

Про це оголосила голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

Також Єврокомісія визнала європейську перспективу Україну. Крім того, очільниця Єврокомісії провела загальний огляд готовності України до вступу до ЄС, зазначивши, що Україна виконала Угоду про Асоціацію на 70%.

Водночас фон дер Ляєн заявила, що Україні необхідно провести реформи у сфері правоохоронної системи та антикорупційного законодавства. Крім того, фон дер Ляєн згадала про закон про деолігархізацію і про те, що Україна має ухвалити рекомендації Венеціанської комісії у сфері прав меншин.

Також голова Єврокомісії заявила про рішення надати статус кандидата в члени ЄС і Молдові.

Голова Офісу президента Андрій Єрмак оприлюднив список вимог, які ЄС висуває до України перед початком переговорів про вступ:

Також Єврокомісія надає план дій, який треба виконати для початку переговорів України про вступ до ЄС.