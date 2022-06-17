СБУ викрила велику агентурну мережу корегувальників ракетних ударів по Україні

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СБУ

Служба безпеки України знешкодила велику мережу російської агентури, яку координував радник «глави» окупованого Криму сергія аксьонова.

У Києві, Харкові, Одесі, Запоріжжі, а також у Дніпропетровській і Вінницькій областях затримали 19 агентів ворога.

Вони корегували ракетні обстріли українських міст і розвідували позиції підрозділів ЗСУ, збирали інформацію про місця утримання російських полонених.

Також вони збирали дані про учасників національного спротиву, які підпільно протидіють загарбникам на тимчасово окупованих територіях півдня.

За даними слідства, групою керував агент фсб, який перебував в одному з районів Херсонщини. Одержані від інформаторів розвіддані він передав представникам російських спецслужб, зокрема й раднику аксьонова.

Зараз вирішується питання щодо повідомлення зловмисникам про підозру. Їм загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне увʼязнення. Триває досудове розслідування.