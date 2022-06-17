ЗСУ вже ліквідували понад 33 тисячі російських військових

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У Генеральному штабі ЗСУ оприлюднили орієнтовні втрати росіян у війні з Україною. За 114 днів повномасштабної війни на території України російська армія втратила вбитими 33 150 осіб, а також:

1 456 танків;

3 563 бойові броньовані машини;

734 артилерійських систем;

233 реактивні системи залпового вогню;

97 засобів ППО;

215 літаків;

180 гелікоптерів;

593 безпілотники оперативно-тактичного рівня;

129 крилатих ракет;

13 кораблів/катерів;

2 496 одиниць автомобільної техніки й автоцистерн;

55 одиниць спеціальної техніки.

За минулу добу найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку.