Ранкове зведення Генштабу: Війська росії невдало атакували на трьох напрямках, українська авіація завдала ударів на Херсонщині
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Facebook / ВС ВСУ
Генеральний штаб України опублікував ранкове зведення щодо ситуація на фронті станом на 17 червня. Наразі ситуація така:
На Волинському та Поліському напрямках війська білорусі ведуть розвідку та обладнують позиції.
На Сіверському напрямку росіяни обстріляли підрозділи ЗСУ в прикордонних районах Сумської та Чернігівської областей.
На Харківському напрямку противник зосереджується на утриманні зайнятих рубежів і вогню по ЗСУ. Війська рф невдало провели розвідку боєм у районі пункту Кочубіївка.
Ворог готується до наступу на Слов’янськ і веде розвідку боєм у районі Краснопілля, бій триває. ЗСУ відбили атаку на Богородичне. Тривають бої за Сєвєродонецьк, противник задіяв додаткові підрозділи реактивної артилерії.
На Бахмутському напрямку захисники ЗСУ відбили штурм у напрямку пункту Золоте. Окупанти спробували висунутись у напрямку пунктів Василівка та Берестове, але СЗУ вогнем змусили ворога тікати.
На Південнобузькому напрямку ворог застосовував ствольну артилерію та реактивні системи залпового вогню в районах пунктів Кульбакіно, Миколаївка, Степова Долина, Мурахівка, Новопавлівське, Шевченкове, Зоря, Партизанське, Квітневе, Новогригорівка, Киселівка, Князівка, Осокорівка, Лупареве та Посад-Покровське. Українська авіація завдавала ударів по скупченнях росіян у Херсонському, Каховському та Бериславському районах Херсонщини.
У Сил оборони України є успіхи на Запоріжжі. На Херсонщині у ворога значні втрати в живій силі.