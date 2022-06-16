В Україні заборонили Партію шарія

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YouTube / Анатолий Шарий

Восьмий апеляційний суд Львова заборонив Партію шарія. Це вже девʼята партія, діяльність якої заборонено в судовому порядку.

Про це повідомив рух «ЧЕСНО».

Це друга спроба Мінʼюсту заборонити цю проросійську партію, і вона нарешті стала результативною. Уперше СБУ вимагала заборонити партію в Окружному адміністративному суді міста Києва рік тому. Ця справа досі розглядається.

Крім цього, сьогодні суд також заборонив партію «Ліва опозиція», що зʼявилася у 2015 році після ліквідації КПУ.

Майно цієї політсили мають передати на користь держави, але рішення суду ще можна оскаржити у Верховному суді.

«Про доводи Міністерства юстиції та СБУ щодо підстав для заборони партії нам нічого не відомо — журналістів не допустили на засідання, хоча вчора головуюча в іншій справі дозволила нам бути присутніми. Про заборону партії ми дізналися зі слів представника суду, який просто вийшов повідомити про результат розгляду. За словами представниці Мінʼюсту, представники партії мали брати участь у засіданні через відеозвʼязок, але так і не зʼявилися», — повідомив аналітик з партійних фінансів руху «ЧЕСНО» Ігор Фещенко.