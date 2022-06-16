Міністр оборони: Нова зброя дозволить Україні повернути Крим
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- Костя Андрейковець
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Поліщук Максим / УНІАН
Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що нова західна зброя дозволить Україні повернути окупований росіянами Крим.
Про це пише CNN.
«Ми збираємося звільнити всі наші території. Усі, включно з Кримом. Крим — стратегічна мета для України, бо це українська територія, але ми рухатимемося крок за кроком», — сказав міністр.
За його словами, повернення території відбуватиметься у три етапи. Першим кроком буде стабілізація ситуації на місцях. Другий етап — відкинути російські війська на позиції до вторгнення 24 лютого. Тільки на третьому етапі будуть обговорення з партнерами України щодо звільнення Криму.
Резніков додав, що Україна не буде нападати на росію і захоплювати її території. Щодо Криму військовий спосіб повернення не розглядається. Зброя буде важелем впливу.
- Напередодні український генерал Дмитро Марченко заявив, що Керченський міст буде ціллю номер один для українських військових після отримання новітньої зброї. Його знищення «переріже» шлях підтягування резервів армії рф.