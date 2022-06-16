Після перемоги Kalush Orchestra на «Євробаченні» батьки почали частіше називати доньок Стефанія
- Автор:
- Софія Телішевська
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Getty Images
Від моменту перемоги України на пісенному конкурсі «Євробачення-2022» 68 дітей отримали ім’я Стефанія. Саме так називалася переможна пісня гурту Kalush Orchestra.
Про це повідомили у Міністерстві юстиції України.
«Поки весь світ наспівує рядки гурту про маму Стефанію, яка перемогла на пісенному конкурсі «Євробачення-2022», українці все частіше називають своїх діточок цим ім’ям», — розповіли у відомстві.
- Уночі 15 травня гурт Kalush Orchestra переміг у фіналі «Євробачення-2022». Це третя перемога України у цьому конкурсі за весь час — після Руслани у 2004 році та Джамали у 2016-му. Після виступу гурт зі сцени звернувся до світу із закликом врятувати захисників Маріуполя із «Азовсталі».