Щодня у війні з росією тисячу українських військових зазнають поранень, від 200 до 500 — смертельних

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Гонтар Володимир / УНИАН

Голова делегації України на переговорах із росією Давид Арахамія в інтерв’ю порталу Axios заявив, що кожного дня у боях на Донбасі зазнають поранень тисячу українських військових, з них від 200 до 500 гинуть.

За його словами, за останні два тижні кількість жертв значно зросла. Наразі мобілізовано мільйон людей, і Україна має можливість призову ще двох мільйонів.

«У нас є люди, навчені атакувати, контратакувати, але для цього нам потрібна зброя», — наголосив Арахамія.

Наразі дані Арахамії є найвищими з усіх, раніше озвучених:

1 червня президент Володимир Зеленський казав, що щодня на війні гине 60—100 українських військових, ще 500 — зазнають поранень.

9 червня радник керівника ОП Михайло Подоляк заявив, що втрати українських військових зараз становлять від 100 до 200 людей щодня.

Володимир Зеленський каже, що почав озвучувати втрати, яких зазнає українська армія на сході країни, щоб українці розуміли, якою ціною Україна виборює незалежність.