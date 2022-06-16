Словаччина передала Україні гелікоптери і боєприпаси до РСЗВ
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Словаччина передала Україні чотири гелікоптери Мі-17 та один Мі-2, а також боєприпаси для реактивних систем залпового вогню «Град».
Про це повідомив міністр оборони країни Ярослав Надь, передає Aktuality.
«Ця допомога Україні, як і всі попередні постачання, буде відшкодована Словаччині з Європейського фонду миру, що є сильним виявленням солідарності Європейського Союзу з Україною», — сказав він, додавши, що гелікоптери вже перебувають в Україні.
- 15 червня держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що оборонну допомогу Україні надають понад 40 країн.
- У той же день міністр оборони США Ллойд Остін за підсумками третьої зустрічі у Брюсселі повідомив, що Україні передадуть гаубиці, боєприпаси, автомобілі, додаткові снаряди до HIMARS, системи берегової охорони із ракетами Harpoon та інше.