ЗСУ вже ліквідували майже 33 тисячі російських військових

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У Генеральному штабі ЗСУ оприлюднили орієнтовні втрати росіян у війні з Україною. За 113 днів повномасштабної війни на території України російська армія втратила вбитими 32 950 осіб, а також:

1 449 танків;

3 545 бойових броньованих машин;

729 артилерійських систем;

233 реактивні системи залпового вогню;

97 засобів ППО;

213 літаків;

179 гелікоптерів;

591 безпілотник оперативно-тактичного рівня;

129 крилатих ракет;

13 кораблів/катерів;

2 494 одиниці автомобільної техніки й автоцистерн;

55 одиниць спеціальної техніки.

За минулу добу найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку.