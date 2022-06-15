ЗСУ контролюють промзону Сєвєродонецька. Шляхи сполучення з містом залишаються

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Українські військові контролюють промзону Сєвєродонецька.

Керівник Сєвєродонецької міської ВЦА Олександр Стрюк заявив, що шляхи сполучення з містом залишаються.

«Росіяни намагаються штурмувати місто з кількох напрямків. Українські військові контролюють промислову зону і час від часу здійснюють заходи, щоб витиснути ворога із центра міста. Росіяни прокладають шлях трупами своїх же солдатів. Через підрив мостів ускладнилась логістика, однак шляхи сполучення із Сєвєродонецьком залишаються», — розповів він.

Він додав, що ситуація в Сєвєродонецьку складна і напружена, оскільки російські війська постійно обстрілюють все місто. На початок вуличних боїв в місті залишалось приблизно 10 тисяч мирних мешканців, скільки зараз — підрахувати складно.