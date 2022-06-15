IKEA повністю йде з росії. Персонал скоротять, а виробництво продадуть
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- Костя Андрейковець
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Pixabay / mastrminda
Компанія з виробництва меблів IKEA повністю йде з росії. На співробітників чекає скорочення, а всі чотири заводи компанії продадуть іншому власнику.
Про це повідомляють низка російських ЗМІ.
«За останні кілька місяців ситуація з бізнес-процесами та ланцюжками поставок по всьому світу сильно погіршилася. Зважаючи на це, ми не бачимо можливості відновити продажі в найближчому майбутньому. Роздрібний бізнес ІКЕА в росії залишається на паузі. Це рішення спричинить оптимізацію [скорочення], яка торкнеться багатьох співробітників», — заявили у пресслужбі компанії.
Baza повідомляє, що наразі керівництво IKEA проводить онлайн-збори зі своїми співробітниками (приблизно 20 тисяч людей).
- IKEA призупинила свою діяльність у росії після її вторгнення в Україну, але товари компанії продавали на маркетплейсах. Тепер компанія вирішила відмовитися і від цього.