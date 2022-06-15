Reuters: Європа заміняє російське вугілля африканським. Цього року з ПАР імпортували на 40% більше, аніж за весь 2021 рік

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Kym Farnik / Flickr

Країни ЄС через відмову від російського палива за перші п’ять місяців цього року імпортували з Південної Африки на 40% більше вугілля, ніж за весь 2021 рік.

Про це повідомляє Reuters.

Станом на кінець травня цього року вугільний термінал Richards Bay (RBCT) у Південній Африці доставив 3 240 752 тонни вугілля до європейських країн, що становить 15% від загального експорту. Торік ця частка становила 4%.

Цього року вугілля від RBCT отримали Нідерланди, Італія, Франція, Іспанія, Данія, Польща, Німеччина та Україна. Деякі з них почали імпорт з Richards Bay лише після того, як росія розпочала повномасштабну війну в Україні 24 лютого.

Нідерланди не отримували вугілля від RBCT у січні або лютому, але імпортували 1,27 мільйона тонн вугілля з терміналу у березні, квітні та травні. Обсяги поставок збільшувалися щомісяця. Таким чином, Нідерланди стали четвертим найбільшим одержувачем вугілля з цього терміналу — на країну припадає 5,76% загального обсягу.

Імпорт вугілля з Richards Bay до Франції зріс майже в сім разів — з лише 68 005 тонн за весь минулий рік до 464 432 тонн цього року.

Іспанія, Польща та Німеччина минулого року не імпортували вугілля з RBCT. За перші пʼять місяців цього року Іспанія імпортувала 355 250 тонн, Польща — 181 515н, Німеччина — 157 383 тонни.

Японія, яка також заявила, що заборонить імпорт російського вугілля, із січня отримала 388 249 тонн вугілля з південноафриканського терміналу. Це майже вдвічі більше, аніж країна придбала минулого року.

Водночас Китай, який був третім найбільшим імпортером вугілля з RBCT у 2021 році, цього року не отримував вугілля з цього терміналу через збільшення імпорту російського вугілля.