Foreign Policy: Україна хоче домовитися зі США про поставки газу за ленд-лізом

Новини

Martin Adams on Unsplash

Україна пропонує Сполученим Штатам укласти угоду про постачання зрідженого природного газу через ленд-ліз.

Про це пише Foreign Policy.

Видання пише, що глава «Нафтогазу» Юрій Вітренко минулого тижня відвідав США, де зустрівся з представниками Адміністрації президента Джо Байдена. Під час зустрічей він заявив, що Україні потрібно $8 мільярдів на придбання 6 мільярдів кубометрів газу до зими. Його можуть доставити до Європи у зрідженому стані.

При цьому Україна запропонувала розрахуватися із США після того, як збільшить внутрішній видобуток газу. «Вони здивувалися, почувши цю ідею, але її добре сприйняли», — цитує видання Вітренко.

Крім того, українська сторона пропонує США та іншим західним країнам низку можливих рішень, що дозволяють забезпечити постачання на майбутню зиму та збільшити внутрішнє виробництво. Серед них — забезпечення міжнародного фінансування для купівлі природного газу у великих експортерів на Близькому Сході та Північній Африці та розробка альтернативних маршрутів постачання.