Bloomberg: росія використала більшу частину свого військового потенціалу, путін може оголосити загальну мобілізацію

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Міноборони Росії

Росія використала більшу частину свого військового потенціалу за перші 100 днів вторгнення в Україну. Через це за кілька місяців їй доведеться уповільнювати наступ.

Про це пише Bloomberg.

За словами європейських чиновників, які знайомі із ситуацією, рф намагається знайти живу силу та озброєння, у тому числі, старі танки на Далекому Сході. Також кремль може оголосити масову мобілізацію, щоб продовжити бій, хоча володимир путін поки не хоче цього робити, оскільки це означало б публічне визнання війни.

Водночас журналісти зазначають, що проблеми у росії можуть виникнути не так скоро, щоб можна було сподіватися на полегшення становища Сил оборони України на сході. Щоденні втрати українських військових становлять від 100 людей, а українські захисники змушені повільно поступатися територією навколо міст Сєвєродонецьк і Лисичанськ.

Якщо росія захопить ці міста, особливо Лисичанськ, який зараз перебуває під українським контролем, то вона фактично захопить всю Луганську область і досягне однієї з цілей, яку путін поставив на початку війни.

Але джерела Bloomberg зазначають, що просування росії залишається повільним.

«Росії може знадобитися ще принаймні 2—3 місяці, щоб захопити великі міста на Донбасі, такі як Слов’янськ і Краматорськ. Тоді рф досягне своїх цілей і буде вимагати угоду на основі цього», — вважає Індрек Каннік, директор Естонського міжнародного центру оборони та безпеки.

Премʼєр-міністр Естонії Кая Каллас наголосила, що зараз усі мають зосередитись на наданні військової допомоги Україні. Якщо буде ухвалено рішення про відправку важкого озброєння, то «його треба відправити зараз, а не в грудні», вважає вона.