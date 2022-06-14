Херсонська ОВА: ЗСУ знищили склад боєприпасів російських військ у Новій Каховці
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- Анна Холоднова
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Українські військові знищили склад боєприпасів росіян у тимчасово окупованій Новій Каховці на Херсонщині.
Про це повідомив радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань.
«Сьогодні в обід наші Збройні сили дуже точково та цілеспрямовано вдарили по складу боєприпасів і центру з ремонту військової техніки, який був у Новій Каховці в одному з промислових районів. Туди прилетіло дуже чітко. Детонувало з обіду й ось до пізнього вечора», — сказав він.
- 14 червня місцеві мешканці в соцмережах повідомляли про велику пожежу в Новій Каховці.