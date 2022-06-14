Литовці передадуть Україні боєприпаси для «Байрактару», на який вони зібрали майже €6 мільйонів

Новини

Twitter/Arvydas Anušauskas

Литовці домовилися з компанією, яка виробляє «Байрактари», про отримання додаткових боєприпасів до безпілотника, який передадуть Україні.

Про це повідомив міністр оборони Литви Арвідас Анусаускас у своєму Twitter.

«Домовились про озброєння литовсько-українського безпілотника Bayraktar Vanagas. Боєприпаси надійдуть вчасно! Також дякуємо компанії за додатково надані боєприпаси», — написав він.