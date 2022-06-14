«Люди повинні знати правду». Президент пояснив, чому озвучує втрати ЗСУ на сході

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Володимир Зеленський почав озвучувати втрати, яких зазнає українська армія на сході країни, щоб українці розуміли, якою ціною Україна виборює незалежність.

Про це президент розповів, відповідаючи на запитання журналіста Die Zeit.

«Люди повинні знати правду. Ідеться про опис того, яку війну на знищення росія веде проти нас», — відповів він.

На запитання, чи не боїться він втратити підтримку свого народу, коли люди дізнаються, скільки бійців гинуть на фронті та «як нерівномірно розподіляється зброя», Зеленський відповів: «Ми сильні. І я також хочу, щоб Захід знав, що ми відчуваємо, коли знову і знову бачимо, як затримується передача необхідних оборонних озброєнь. Якби ми отримали все сучасне озброєння, яке запитували у наших партнерів, ми могли б врятувати багато життів».

За його словами, Україна вистоїть стільки, скільки треба, навіть попри такі втрати.

«Ціна спротиву неймовірно висока. Нам потрібна перемога. У війні за незалежність і проти терору не може бути золотої середини. Після масових убивств, зґвалтувань, тортур і депортації сотень тисяч людей ми маємо зробити все, щоб захистити наш народ і нашу країну», — наголосив він.

Від початку російського вторгнення Україна засекретила дані про втрати сил оборони. Офіційно їх оприлюднять після війни. 22 травня Зеленський повідомив, що на найскладнішому напрямку, на сході щодня гинуть від 50 до 100 людей.