«Нова пошта» та «Укрпошта» відновлюють доставку посилок з AliExpress
- Автор:
- Софія Телішевська
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Unsplash / Christin Hume
З 15 червня «Нова пошта» та «Укрпошта» знову доставлятимуть посилки з маркетплейсу AliExpress, повідомляють компанії у своїх релізах.
Від початку повномасштабного вторгнення AliExpress перестав приймати замовлення в Україну через невизначеність роботи служб доставки.
Гендиректор «Нової пошти Глобал» Юрій Беневитський каже, що до війни клієнти щодня замовляли близько 2,6 тонни товарів з AliExpress, тому цю можливість повернули, але не в усі регіони.
Поки що доступні тільки Вінницька, Житомирська, Івано-Франківська, Київська, Кіровоградська, Львівська, Полтавська, Рівненська, Сумська, Тернопільська, Хмельницька, Черкаська, Чернігівська, Чернівецька області.
Інші області поступово додаватимуть.
- AliExpress.com — інтернет-магазин роздрібної торгівлі малого бізнесу Китаю, що пропонує товари міжнародним покупцям.