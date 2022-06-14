На війні проти росії загинув відомий київський активіст Роман Ратушний

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Twitter / Роман Ратушний

Під час війни з росією загинув відомий київський активіст Роман Ратушний. Його тіло змогли забрати лише через кілька днів після загибелі.

Цю інформацію підтвердили в його ГО «Захистимо Протасів Яр».

Там зазначили, що Ратушний був розвідником у 93 механізованій бригаді.

«З першого дня повномасштабного російського вторгнення Роман брав участь у боях під Києвом, а потім вже у складі 93 ОМБр «Холодний Яр» звільняв Тростянець, воював на Сумщині та під Ізюмом», — розповіли в організації.

Згодом цю інформацію підтвердили і в 93 бригаді, де служив Ратушний.

Роман Ратушний став відомим під час низки акцій протесту проти забудови Протасового Яру в Києві. Він був головою ініціативи, а потім і громадської організації «Захистимо Протасів Яр». Також Ратушний отримував підозру під час заворушень біля Офісу президента на акції на підтримку активіста Сергія Стерненка. Тоді в будівлі вибили вікна та спалили двері.