У Запорізькій області відбувся обмін тілами загиблих військових. Україна повернула 64 захисників «Азовсталі»
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- Костя Андрейковець
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У Запорізькій області відбувся обмін тілами загиблих військових. Україна повернула 64 захисників «Азовсталі» для їх гідного поховання.
Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції.
Вказано, що відповідної домовленості було досягнуто в результаті переговорів за участі уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти Олега Котенка. Операція проводилась за співпраці Мінреінтеграції, СБУ, Генштабу та розвідки.
Процес повернення тіл загиблих українських армійців триває.
- 12 червня Україна повернула тіла 220 захисників «Азовсталі», третина — це «азовці». До цього вдалося повернути тіла майже 400 захисників Маріуполя.
- 6 червня президент Володимир Зеленський повідомив, що у полоні росіян знаходяться понад 2,5 тисячі захисників Маріуполя.