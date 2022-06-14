Чому не було закритого неба? Зеленський відповів на заяву Байдена про «ігнорування загрози великої війни»

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Getty Images / «Бабель»

Володимир Зеленський в інтервʼю німецькій ZDF прокоментував заяву Джо Байдена про те, що український президент нібито «не хотів чути» попередження про небезпеку великої війни з росією.

«Україну не забезпечили зброєю та не закрили повітряний простір, незважаючи на те, що українська влада говорила про можливу блокаду Чорного моря рф та просила системи ППО задовго до повномасштабного вторгнення росії», — зазначив президент.

На переконання Зеленського, Україна може адресувати зустрічне питання європейським та американським лідерам, мовляв, Київ просив запровадити запобіжні санкції, але цього не сталося.

«Якби мене почули, Україна мала б більше шансів зупинити вторгнення росії, сигнали, про які ви говорите, всі вони були різні. Дивіться, якби все сталося так, якби всі попередили Україну, що завтра буде повномасштабне вторгнення, виникає питання : чому не було закрито повітряний простір, чому перед цим вторгненням нас не забезпечили зброєю і чому не запроваджено превентивних санкцій», — сказав президент.

Утім Зеленський наголосив, що вдячний усім партнерам за величезний обсяг допомоги, яку ті надали на початку російського вторгнення.