Санкції працюють. ЄС відключає від SWIFT ще три російських банки

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Відсьогодні у межах шостого пакета санкцій Євросоюз відключає від міжбанківської системи SWIFT найбільший російський банк Сбербанк, а також Россельхозбанк та Московський кредитний банк.

Про це пише ВВС.

У вказаних банках заявили, що відключення не сильно вплине на їхню роботу.

У Сбербанку кажуть, що працюють у звичайному режимі і ситуація з міжнародними розрахунками для них не надто зміниться.

У Московському кредитному банку зазначили, що операції всередині росії йтимуть у штатному режимі, проте при платежах за кордон терміни їх проведення можуть зрости.

У Россельхозбанку заявили, що мають всі необхідні умови для автономної роботи.