США продовжили ще на один рік санкції проти білорусі
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Giuseppe Milo / Flickr
Президент США Джо Байден продовжив на один рік санкції проти білорусі.
«Дії та політика деяких членів уряду білорусі та інших осіб, а також зловмисна діяльність білоруського режиму та постійні зловживання продовжують становити надзвичайну загрозу національній безпеці та зовнішній політиці США», — йдеться в офіційному повідомленні Білого дому.
Байден продовжив на рік надзвичайний стан через загрозу національній безпеці з боку білорусі. Його запровадили у 2006 році, а потім розширили у 2021 році. Санкції вводилися після «виборів» 2020 року.
- Санкції на режим лукашенка наклали за фальсифікацію виборів, придушення протестів і опозиції, а також за створення загрози міжнародним цивільним авіаперевезенням. Це пов’язано із затриманням засновника опозиційного каналу Nexta Романа Протасевича.