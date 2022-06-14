США продовжили ще на один рік санкції проти білорусі

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Президент США Джо Байден продовжив на один рік санкції проти білорусі.

«Дії та політика деяких членів уряду білорусі та інших осіб, а також зловмисна діяльність білоруського режиму та постійні зловживання продовжують становити надзвичайну загрозу національній безпеці та зовнішній політиці США», — йдеться в офіційному повідомленні Білого дому.

Байден продовжив на рік надзвичайний стан через загрозу національній безпеці з боку білорусі. Його запровадили у 2006 році, а потім розширили у 2021 році. Санкції вводилися після «виборів» 2020 року.

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