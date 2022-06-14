Politico: Єврокомісія наполягатиме на наданні Україні статусу кандидата в члени ЄС

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Flickr / EU-Ukraine Cooperation

Європейська комісія порекомендує надати Україні офіційний статус країни-кандидата у члени ЄС.

Про це пише Politico з посиланням на джерела, які знайомі з обговореннями під час дебатів між членами комісії.

Вказано, що у комісії усвідомлюють необхідність направити президентові чіткий сигнал про те, що він втратив усі шанси повернути Україну у свою сферу впливу.

«Комісія не забуває, що Україна — єдина країна у Європі, де люди загинули, бо вони були на вулицях із прапорами ЄС. Тепер ми не можемо сказати їм: «Вибачте, хлопці, ви розмахували не тим прапором».