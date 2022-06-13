Війська рф зруйнували усі мости, які ведуть до Сєвєродонецька. ЗСУ контролюють частину міста

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Армія росії зруйнувала усі три мости, які ведуть до Сєвєродонецька. Евакуювати людей та довезти вантажі у місто уже неможливо.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

За його словами, пропагадисти «лнр» уже оголосили про повне захоплення Сєвєродонецька. Але це неправда. Українські військові контролюють частину міста.

«Вони [росіяни] більшість міста контролюють реально. 70-80%. Але їхні заяви, що вони контролюють все, що вони повністю все місто оточили, що всі там в облозі — це брехня», — сказав Гайдай.

Він додав, що у Сєвєродонецьку тривають важкі бої. Умови, у яких перебувають цивільні — дуже важкі, адже росіяни знищили усі комунікації, зруйнували лікарні та продуктові склади. Відновити інфраструктуру міста до зими не вдасться.

Також росіяни обстрілюють Лисичанськ із зброї важкого калібру. Ситуація у місті теж дуже важка. Але з Лисичанська поки що є можливість евакуювати людей. Возити гуманітарні вантажі до міста також ще можна.