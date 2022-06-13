У футболі офіційно змінили правила — дозволили робити пʼять замін за матч

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Міжнародна рада футбольних асоціацій (IFAB) офіційно дозволила проводити пʼять замін протягом одного матчу. Раніше одній команді дозволялося робити лише три заміни.

Про це пише пресслужба IFAB.

Кількість замін збільшили тимчасово у травні 2020 року на початку пандемії коронавірусу. Це зробили для зменшення фізичного навантаження на футболістів.

Нововведення сподобалося всім асоціаціям, а тому нові правила вирішили залишити назавжди. Вони запрацюють з 1 липня 2022 року.

Через збільшення кількості замін футбольним командам дозволили і збільшити кількість запасних гравців на матчі — з 12 до 15 футболістів. Водночас зупиняти матч для замін можна буде лише тричі. Тому для використання всіх доступних замін тренеру доведеться або робити їх у перерві між таймами, або робити кілька замін водночас.