У районі Прилук оголосили евакуацію через ракетні удари
- Автор:
- Костя Андрейковець
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РНБО
Через російські ракетні удари в районі Прилук (Чернігівська область) оголосили евакуацію.
Про це повідомляє «Суспільне» з посиланням на директора департаменту цивільного захисту та оборонної роботи Чернігівської ОВА Сергія Болдирєва.
Евакуацію оголошено в селах Заїзд, Петрівське, Тихе та Сухоставець Прилуцького району. «Причина — через ракетні удари є загроза поширення пожежі», — сказав він.
Місцева влада поки не повідомляє про масштаби руйнувань, постраждалих і загиблих.
- 13 червня війська росії завдали ракетного удару по Прилуках. Було зафіксовано «прильоти» 3 ракет. Про удари офіційно повідомили о 13:40. За час повномасштабної війни місто обстріляли вперше.