«Укрзалізниця» сподівається в рамках ленд-лізу отримати 40 американських локомотивів

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В рамках закону про ленд-ліз США можуть передати Україні 40 локомотивів Wabtec.

Про це повідомив член наглядової ради «Укрзалізниці» Анатолій Амелін.

«Укрзалізниця» сформувала перелік рухомого складу, який вона сподівається отримати в межах допомоги від іноземних партнерів. З важливого є запит на 40 локомотивів вартістю 250 млн доларів, двигуни для модернізації інших наших локомотивів, спецмашини для відновлення інфраструктури та інше», — написав він.