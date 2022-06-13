Україна у травні експортувала залізницею 800 тисяч тонн зернових. УЗ досягла логістичної «стелі»
- Автор:
- Софія Телішевська
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Esther Kelleter / EyeEm / Getty Images
У травні Україна наростила експорт зернових вантажів через залізницю на 20,4% порівняно з квітнем. За місяць вдалося перевезти до 807 тисяч тонн.
Голова АТ «Укрзалізниця» Олександр Камишін в інтервʼю Forbes заявив, що 807 тисяч тонн — це межа для залізничних логістичних колій.
«Щоб ми змогли додатково вивезти 300—400 тис. тонн, ми маємо думати категоріями «наскрізної» інфраструктури. Домовляємося з поляками про дозвіл експлуатації на їхній території зерновозів. Далі потрібно буде відкривати там свого оператора й паралельно, де тільки можна, заводити на нашу територію гілки з вузькими коліями (у Польщі використовуються колії завширшки 1 435 мм)», — пояснив глава УЗ.
Камишін нагадав, що до російського вторгнення Україна щомісяця експортувала 5—7 млн тонн зерна на місяць, половину якого УЗ доставляла в українські морпорти. При цьому «Укрзалізниця» у листопаді 2021 року досягла історичного максимуму перевезень зернових вантажів — 4,1 млн тонн.
- Україна розпочне поетапне будівництво вузької європейської колії, аби зʼєднати свою залізницю з європейською.
- Наразі через блокування акваторії Чорного та Азовського морів в України виникла проблема з транспортуванням зерна (і не тільки) за кордон. Річ у тім, що українські потяги рухаються широкою колією (1 520 мм), розповсюдженою на теренах країн колишнього СРСР (Литва, Латвія, Естонія та Білорусь). Тим часом більшість країн Євросоюзу (за винятком Іспанії та Португалії), послуговуються вузькою колією (1 435 мм).