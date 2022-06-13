Суд заарештував активи компаній ексміністра оборони часів Януковича на понад 650 мільйонів гривень

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УНІАН

Суд заарештував майно колишнього міністра оборони часів Януковича Павла Лебедєва на 650 мільйонів гривень.

Про це повідомила пресслужба Прокуратури Києва.

Зокрема, Агентству з управління корупційними активами передали 645 вагонів, які належать підприємствам родини Лебедєва. Вказані підприємства займаються поставками та реалізацією товарів на території рф, а також виробляють обладнання для оборонно-промислового комплексу держави-агресора.

Крім того, за клопотанням прокуратури накладено арешт на інше майно цієї фінансово-промислової групи підприємств та їхніх власників. Зокрема, заарештовано 30 земельних ділянок, 30 об’єктів нерухомості, у тому числі 6 цілісних майнових комплексів та корпоративні права 22 суб’єктів господарювання.