La Stampa: Макрон, Шольц та премʼєр Італії Драгі приїдуть до Києва 16 червня

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Президент Франції Емманюель Макрон, премʼєр-міністр Італії Маріо Драгі та канцлер Німеччини Олаф Шольц відвідають Київ 16 червня.

Про це повідомляє італійське видання La Stampa.

Як пише видання, в італійському уряді вважають цей візит знаком підтримки України, особливо з боку Італії, яка робила найменше для розширення Євросоюзу на схід і вступу до нього України. Крім того, як зазначає видання, поїздка Макрона та Шольца до Києва може означати зміну їхньої риторики щодо російського вторгнення в Україну. Обоє лідерів зазнали нищівної критики після заяв Макрона про необхідність «не принижувати росію», а також після блокування Німеччиною поставок озброєння до України. Також зазначається, що однією з головних тем стане питання деблокування українських портів та відновлення експорту зерна.