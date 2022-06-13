«Тільки недоумок думає, що це можливо». Президент Енергоатома заперечив можливість передачі Запорізької АЕС росатому
- Автор:
- Софія Телішевська
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Президент Енергоатома Петро Котін в інтервʼю LIGA.net заявив, що плани росії передати Запорізьку АЕС росатому абсолютно нереалістичні.
«Як вони збиралися це зробити, я не розумію. ЗАЕС працює в енергетичній системі України, весь обіг коштів проходить через Енергоатом, ми розпоряджаємось електроенергією, виробленою ЗАЕС. Вибачте, але тільки недоумок думає, що це можливо», — наголосив Котін.
За його словами, це така сама нісенітниця, як і заяви росіян про постачання електроенергії з Запорізької АЕС в окупований Крим.
«Говорити можна все що завгодно, але станція працює в іншому частотному режимі й не під’єднана до енергосистеми росії та Криму», — резюмував президент Енергоатома.
- ЗАЕС — найбільшу атомну електростанцію Європи — окупували 4 березня 2022 року. Російські окупанти зайняли її разом із містом Енергодар. Під час захоплення вони стріляли по одному з енергоблоків Запорізької АЕС, через що виникла пожежа.
- Наразі на станції перебуває приблизно 500 російських військових. Персонал контролює роботу енергоблоків, але виконуюють свої функції під тиском окупантів.