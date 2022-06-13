Офіс президента: Україна опрацювала сценарій вторгнення військ білорусі, до «зустрічі» готові

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Сергій Моргунов / «Бабель»

Військово-політичне керівництво України опрацювало різні сценарії війни росії проти України, включно з варіантом вторгнення військ білорусі.

Про це білоруському виданню «Зеркало» розповів радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

«Зараз ми виходимо з песимістичного сценарію і до нього готуємося, резервуємо сили і проводимо оцінку наших можливостей. Для того, щоб ми були готові завдати максимальної та блискавичної шкоди будь-якій іншій армії, крім російської», — заявив Подоляк.

За його словами, українська розвідка активно працює на білоруському напрямку, відстежуючи всі переміщення військ, навчання і маневри, а також ініціативи місцевої влади.

Подоляк додав, що якщо лукашенко хоче побачити масову загибель своїх військовослужбовців, то їм «треба заходити в Україну». Також він вважає, що лукашенка очікує тиск суспільства, якщо він віддасть відповідний наказ.

Крім того, за словами Подоляка, білоруського диктатора вже чекає розплата за участь у війні проти України.