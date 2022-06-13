Google заплатить $118 млн за дискримінацію жінок в оплаті праці

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Google заплатить $118 млн за врегулювання колективного позову про гендерну дискримінацію жінок у компанії. Близько 15,5 тисяч жінок скаржились на несправедливу оплату праці, пише Bloomberg.

Також компанія зобовʼязалася залучити незалежного економіста з питань праці для оцінки практики найму та дослідження справедливості в оплаті праці.

У 2017 році три фахівчині вперше подали зарплатну скаргу проти Google, оскільки розрив у зарплаті становив близько $17 тисяч, а також жінки запевняли, що Google обмежує їхнє карʼєрне зростання.

Умови мирної угоди мають затвердити на засіданні суду 21 червня.