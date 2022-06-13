У Польщі розпочав роботу новий український посол Василь Зварич
- Автор:
- Софія Телішевська
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Новий посол України в Польщі Василь Зварич розпочав свою дипломатичну місію у Варшаві.
Про це повідомив сам дипломат, розмістивши фотографію із своєю сімʼєю.
«Вітання з Польщі! Ми прибули сповнені рішучості працювати 24/7 для зміцнення українсько-польської дружби! Разом з Польщею ми сильніші і разом ми обов’язково переможемо! Дякую за солідарність та підтримку України», — написав Зварич.
Він замінив на посаді Андрія Дещицю, який працював у Польщі з 13 жовтня 2014 року. Указ про призначення Зварича послом підписали 8 лютого.
- Зварич перебував на посадах директора Другого територіального департаменту МЗС і заступника директора Департаменту інформаційної політики МЗС. Він також обіймав дипломатичні посади у посольствах України у Польщі (двічі), Туреччині та США.