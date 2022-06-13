Головний дипломат ЄС: Після війни доведеться навчитися співіснувати з росією

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European Parliament / Flickr

Верховний представник Євросоюзу з закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що росія після вторгнення в Україну нікуди не зникне, і тому ЄС має буде навчитися співіснувати з рф.

Про це повідомляється на сайті ЄС.

Боррель вважає, що Європі потрібно визначити чіткий план контактів, які і під час війни продовжуються.

«Росія продовжить своє існування після мирних переговорів і необхідно буде чітко визначити, як ми маємо з нею співіснувати. Це співіснування буде дуже складним після того, що росія зробила в Україні. Це вторгнення, ця агресія, це знищення України, ми все це щовечора бачили по телевізору, і я сам бачив на місцях. Але нам все одно доведеться намагатися співіснувати із росіянами на цьому континенті», — сказав Боррель.

Щодо контактів, він зазначив, що ЄС має продовжувати переговори з росією. Також він обережно підтримав заклик президента Франції Емманюеля Макрона «не принижувати» рф. «Це говорить не лише Макрон. Це вираження втілює реальність», — заявив Боррель.