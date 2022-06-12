Головнокомандувач ЗСУ Залужний: Україна перейшла у контрнаступ на окремих напрямках, основні зусилля рф — на півночі Луганщини

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Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний поговорив телефоном з американським колегою — головою Об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі.

Розмова відбулась у неділю, 12 червня. Ось що розповів Залужний:

росія сконцентрувала головні зусилля на півночі Луганської області, масово застосовує артилерію і має десятикратну вогневу перевагу;

складною є ситуація, зокрема, у місті Сєвєродонецьк. Туди рф перекинула до 7 батальйонно-тактичних груп (кожна налічує приблизно 600—800 солдатів та офіцерів). Попри щільний вогонь, нам вдалося зупинити противника;

збройні сили рф продовжують обстрілювати артилерією та мінометами ЗСУ в Чернігівській та Сумській областях. Україна веде вогонь у відповідь, а на окремих напрямках перейшла до контрнаступу ;

; станом на сьогодні, 12 червня, маємо ширину фронту 2 450 км, з яких на 1 105 км ведуться активні бойові дії;

Україна просить у найкоротші терміни допомогти отримати більше артилерійських систем калібру 155 мм.