Новини

Головнокомандувач ЗСУ Залужний: Україна перейшла у контрнаступ на окремих напрямках, основні зусилля рф — на півночі Луганщини

Автор:
Ангеліна Шеремет
Дата:

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний поговорив телефоном з американським колегою — головою Об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі.

Розмова відбулась у неділю, 12 червня. Ось що розповів Залужний: