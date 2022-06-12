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Вечірнє зведення Генштабу: росія готується до наступу на Лиманському напрямку, у Сєвєродонецьку бої тривають

Автор:
Ангеліна Шеремет
Дата:

Getty Images / «Бабель»

Генеральний штаб України опублікував вечірнє зведення станом на 12 червня.