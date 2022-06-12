Держприкордонслужба: уже місяць через західний кордон в Україну повертаються більше людей, ніж виїжджають
- Автор:
- Анна Холоднова
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Держприкордонслужба
Уже місяць кількість громадян, які повертаються до України через західний кордон, більша від тих, які виїжджають за кордон.
Про це повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби.
За добу, що минула, з України виїхали 40 тисяч людей. Понад 24 тисячі з них перетнули кордон з Польщею, решта вирушили до Словаччини, Угорщини, Румунії та Молдови.
За минулу добу до України приїхала майже 41 тисяча людей, понад 36 тисяч з них – українці.
Також прикордонники оформили 129 вантажівок з гуманітарною допомогою.
- У звіті Верховного комісаріату ООН у справах біженців зазначають, що через вторгнення військ росії Україну залишили понад 7,3 млн громадян. Приблизно 2,3 мільйона повернулися на батьківщину, але виявилося, що в багатьох з них більше немає ні домівок, ні роботи.