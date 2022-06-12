Джо Байден заявив, що Зеленський ігнорував попередження про вторгнення росії — в ОП це відкинули. Відреагувало і посольство США

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Президент Джо Байден заявив, що президент України Володимир Зеленський проігнорував попередження про те, що росія вторгнеться до його країни. Про це повідомляє Bloomberg.

«Я знаю, що багато людей думали, що я, можливо, перебільшую, але я знав, і ми мали дані для підтвердження, що він [путін] планував перейти кордон. Не було жодних сумнівів. І Зеленський не хотів цього чути, і багато людей теж», — сказав Байден у пʼятницю, 10 червня, під час політичного збору коштів у Лос-Анджелесі.

Посол США в Україні Бріджит Брінк у коментарі РБК-Україна з цього приводу заявила: «Це не заслуговує на те, щоб бути новиною. Росія намагається знищити українську націю та її культуру, Сполучені Штати не залишаться осторонь і не дозволять цьому статися. Президент Зеленський та народ України надихнули світ своєю хоробрістю та стійкістю, показавши світові, що Україна ніколи не буде підкорена росією».

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк у коментарі Liga.net заявив, що Україна розуміла, що росія планує вторгнення і готувалася до нього — питання було в масштабах нападу: «Інтенсивність обстрілів усієї території України не можна було передбачити, і немає сумнівів, що масштаб вторгнення шокував багато країн, включно з партнерами України».