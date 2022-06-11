Зеленський підписав закон, який дозволяє скеровувати Тероборону в зону бойових дій
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- Ангеліна Шеремет
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Getty Images / «Бабель»
Президент України Володимир Зеленський підписав закон № 6521, що дозволяє скеровувати Територіальну оборону в зону бойових дій.
Рішення про виконання завдань силами ТрО в «гарячих точках», згідно із документом, ухвалює головнокомандувач Збройних сил. Автори закону вважають, що зміни дозволять ефективніше захищати державу від масштабного вторгнення.
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